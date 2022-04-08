Офис Зеленского: Россия сломает зубы на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российским войскам не удастся захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, передает РБК-Украина.

«Россия не сможет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВС Украины стоят, поэтому они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает. Россия сломает зубы», - сказал Ермак.

По его словам, несмотря на то, что войск России очень много, они не одержат победу на Донбассе, а Украина не отступит и не уступит суверенитету и территориальной целостности.

«Мы пока только представляем количество преступлений и тот ужас, который увидим впоследствии в Мариуполе... слышал как кто-то в эфирах сравнивали Мариуполь со Сталинградом. Мне не нравится такое сравнение. Мы должны все понять, что агрессия России против Украины – уникальна, и преступления против мирных людей, геноцид – являются также уникальными для мира. Не будет никакого «нашего Сталинграда», а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка...», - подчеркнул Ермак.