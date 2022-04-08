Россия заявила об освобождении гражданского суда «Азов Конкорд» в Мариуполе

«Российские военнослужащие освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался силами Вооруженных сил Украины в порту Мариуполя – 14 моряков в настоящий момент эвакуируются в безопасное место». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По данным Москальковой, моряки были освобождены благодаря слаженным действиям российских военнослужащих. Помимо телефонов, у плененных моряков отобрали ноутбуки, документы; были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.

Омбудсмен отмечает, что она все это время находилась на постоянной связи с родными моряков, держала связь по данному вопросу с Минобороны России, с МИД России и с украинской стороной.