Премьер-лига: исторический матч в Шемахе завершился победой «Нефтчи»

Клуб «Кешля» переименован в «Шамахы» и переехал в одноименный район, где сегодня проводил исторический первый матч в Премьер-лиге. «Шамахы» на стадионе, в открытии которого некоторое время назад принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимала «Нефтчи».

Встреча вызвала большой интерес. Трибуны арены были заполнены. Однако хозяевам не удалось порадовать шемахинскую публику. «Нефтчи» выиграл со счетом 2:1. На 10-й минуте «Шамахы» открыла счет голам на новом стадионе – отличился Рахман Гаджиев. Но во втором тайме Тьяго Безерра (60-я минута) и Рамон Мачадо (72-я) забили по голу и принесли «Нефтчи» столь нужные 3 очка.

Сегодня также состоится матч «Сабах» - «Зиря». Завтра сыграют: «Сумгаит» - «Карабах» и «Сабаил» - «Габала».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 49 очков (20 матчей)

2. «Нефтчи» - 41 (22)

3. «Зиря» - 36 (21)

4. «Габала» - 34 (21)

5. «Сабах» - 29 (21)

6. «Шамахы» - 20 (22)

7. «Сумгаит» - 14 (20)

8. «Сабаил» - 11 (21).