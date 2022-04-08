Собчак репатриировала в Израиль
Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz.
«Российская журналистка Ксения Собчак получила израильское гражданство», - говорится в публикации.
Издание сообщает, что Собчак имеет право на получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии – еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни по своему отцу – актёру Максиму Виторгану.