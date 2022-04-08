Сахиль Бабаев рассказал о заботе к людям с аутизмом в Азербайджане
«Примите разницу!» – Участники мероприятия, которое прошло под таким названием в Центре инклюзивного развития и творчества DOST с целью поддержки творческого потенциала детей с аутизмом, подарили зрителям красочное представление. Цель мероприятия – продемонстрировать обществу, что дети с аутизмом также имеют различные таланты и навыки.
В своем выступлении на мероприятии министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о заботе и внимании к этой категории граждан в Азербайджане и подчеркнул важность последовательного и все более всеобъемлющего характера мер в интеграции детей с аутизмом в общество.
В ходе мероприятия участники, в частности, стали свидетелями способностей ведущего Гусейна, который сам страдает аутизмом. Была организована запоминающаяся концертная программа новосозданного инклюзивного камерного оркестра, включившая в себя исполнение классической музыки, а также игру на таре Фарида Абдуллаева, страдающего нарушениями зрения.
Музыкальные исполнения участников программы с нарушениями зрения Халига Шарифова, Сеймура Алиева, Нурлана Ахмедова, Сабины Аскеровой и других, исполнение на фортепиано Алисахибы Байрамовой с аутизмом, театральный номер «капоэйра» в исполнении Али и Исмаила, тренеров по капоэйре Аси и Чингиза вызвали у зрителей море приятных эмоций.
Большой интерес у зрителей вызвала также выставка-продажа картин, керамических изделий, сделанных детьми с аутизмом в центре. А инклюзивный спектакль «Красная Шапочка», исполненный детьми с аутизмом, был встречен аплодисментами. Участники также с удовольствием попробовали сладости, сделанные детьми-аутистами.
Таким образом, люди с ограниченными возможностями здоровья еще раз продемонстрировали обществу широту своих возможностей и творческих способностей.
Напомним, что в мероприятии приняли участие члены правительства, омбудсмен, руководящие лица государственных организаций, депутаты, представители НПО, известные деятели искусства.