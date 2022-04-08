Сахиль Бабаев рассказал о заботе к людям с аутизмом в Азербайджане

«Примите разницу!» – Участники мероприятия, которое прошло под таким названием в Центре инклюзивного развития и творчества DOST с целью поддержки творческого потенциала детей с аутизмом, подарили зрителям красочное представление. Цель мероприятия – продемонстрировать обществу, что дети с аутизмом также имеют различные таланты и навыки.

В своем выступлении на мероприятии министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о заботе и внимании к этой категории граждан в Азербайджане и подчеркнул важность последовательного и все более всеобъемлющего характера мер в интеграции детей с аутизмом в общество.

В ходе мероприятия участники, в частности, стали свидетелями способностей ведущего Гусейна, который сам страдает аутизмом. Была организована запоминающаяся концертная программа новосозданного инклюзивного камерного оркестра, включившая в себя исполнение классической музыки, а также игру на таре Фарида Абдуллаева, страдающего нарушениями зрения.