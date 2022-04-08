Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонные переговоры

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили необходимость реализации трехсторонних договоренностей и вопросы начала работы по делимитации азербайджано-армянской границы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также активизации деятельности трехсторонней рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджано-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.