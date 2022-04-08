Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с сопредседателем Израильско-Азербайджанской межправительственной совместной комиссии, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Госкомитет по диаспоре.

Поприветствовав гостей, председатель комитета проинформировал их об успешной диаспорской политике нашей страны, реализованных комитетом проектах, возможностях сотрудничества между диаспорами Израиля и Азербайджана.

На встрече говорилось об основанных на взаимном доверии отношениях тесного сотрудничества и двустороннего стратегического партнерства между Государством Израиль и Азербайджаном, о том, что это партнерство опирается на многовековые дружественные связи между проживающими в Азербайджане евреями и азербайджанцами, было подчеркнуто, что одновременно азербайджанская и еврейская общины в США и Европе осуществляют тесное сотрудничество.