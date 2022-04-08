Фуад Мурадов на переговорах с израильским министром официоз
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с сопредседателем Израильско-Азербайджанской межправительственной совместной комиссии, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Госкомитет по диаспоре.
Поприветствовав гостей, председатель комитета проинформировал их об успешной диаспорской политике нашей страны, реализованных комитетом проектах, возможностях сотрудничества между диаспорами Израиля и Азербайджана.
На встрече говорилось об основанных на взаимном доверии отношениях тесного сотрудничества и двустороннего стратегического партнерства между Государством Израиль и Азербайджаном, о том, что это партнерство опирается на многовековые дружественные связи между проживающими в Азербайджане евреями и азербайджанцами, было подчеркнуто, что одновременно азербайджанская и еврейская общины в США и Европе осуществляют тесное сотрудничество.
Выразив министру признательность за активное участие в мероприятиях, проводимых азербайджанской диаспорой в Израиле, председатель комитета напомнил высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева «Мы продолжаем нашу деятельность, направленную на возведение мостов между религиями, культурами, странами» и отметил, что сосуществование представителей различных народов и религий в Азербайджане в условиях мира и спокойствия является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.
Поблагодарив за радушный прием, Йоэль Развозов констатировал, что исполняется 30 лет со дня установления дипломатических связей между Азербайджаном и Израилем, что межгосударственное сотрудничество успешно продолжается на высоком уровне во всех областях. Министр также выразил удовлетворение в связи с высоким уровнем толерантности в Азербайджане, заботой о еврейской общине, условиями, созданными для религиозной и культурной деятельности, и сказал, что поблагодарил за это президента Азербайджана. Йоэль Развозов подчеркнул активность азербайджанской общины и в Израиле, ее интеграцию в общественную жизнь страны и выразил уверенность в том, что два народа всегда будут поддерживать дружественные отношения.