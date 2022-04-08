Алиев с Путиным обсуждают мирный договор с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в субботу, 9 апреля, заявил, что Баку и Ереван приняли документ, состоящий из пяти принципов построения межгосударственных отношений.

Отмечается, что в ходе разговора глава государства обсудил с российским лидером вопросы нормализации отношений с Арменией и состоявшуюся 6 апреля трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Лидеры двух стран также обсудили создание рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, создание комиссии по делимитации границ, а также деятельность рабочей группы с участием Азербайджана, России и Армении по вопросам коммуникации и дальнейшие контакты в этом контексте.

Стороны вновь выразили взаимное намерение продолжить тесное сотрудничество по текущей повестке двусторонних отношений.