Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится с визитом в Киеве. Сейчас президент Украины Владимир Зеленский проводит с ним встречу с глазу на глаз, передает РБК-Украина.

«Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Отметим, что встреча Зеленского и Джонсона не была анонсированной предварительно, в связи с чем никто не ожидал визита премьера Британии в Киев.