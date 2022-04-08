Зурабишвили: Грузия не будет пытаться вернуть войной потерянные территории
«Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории». Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
По ее словам, это непоколебимое решение грузинских властей.
«Ведь мы все видим, что обретенные войной территории ничего не дают – ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», - сказала Зурабишвили.
Она также отметила важность единства, «неотъемлемыми частями» которого являются «многообразие, плюрализм, многонациональность и многопартийность».
По словам Зурабишвили, для достижения единства необходимо «стараться идти на уступки, считаться с мнением других и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов».
Президент Грузии подчеркнула, что общество, сплоченное в один кулак, не рухнет.
«Это касается и нашего населения, граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, с которыми мы должны, наконец, найти общий язык», - подчеркнула она.