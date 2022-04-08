Зурабишвили: Грузия не будет пытаться вернуть войной потерянные территории

«Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории». Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

По ее словам, это непоколебимое решение грузинских властей.

«Ведь мы все видим, что обретенные войной территории ничего не дают – ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», - сказала Зурабишвили.