МИД России отвечает Боррелю: Евросоюз превратился в отдел НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении конфликта в Украине, указала, что Евросоюз стал экономическим отделом НАТО.

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза заявил, что конфликт в Украине должен решиться «на поле боя».