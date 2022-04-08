Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 8 апреля принял жителей Гянджинского, Самухского и Кельбаджарского районов в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов в городах и районах.

В ходе приема, проведенного в Гяндже, были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».