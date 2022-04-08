Раиси: Иран не отступит от права владеть ядерными технологиями

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Иран не отступит «даже на миллиметр от права иранского народа владеть ядерными технологиями», передают «Детали».

Раиси считает, что это право должны уважать все стороны, участвующие в переговорах по выработке ядерного соглашения в Вене.

При этом он подчеркивает, что ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей.

«Наши знания и технологии в ядерной области необратимы. Ядерные исследования Ирана в мирных целях не будут зависеть от требований или точек зрения других государств. Иран продолжит развивать свою ядерную программу», - сказал иранский лидер.