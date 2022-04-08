Зеленский: идет подготовка к важному бою на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на востоке Украины, где российская армия концентрирует войска, но подчеркнул, что верит в победу своей страны.

«Мы видим подготовку к важному бою на востоке Украины. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем.

Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются захватить еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге», - сказал Зеленский.