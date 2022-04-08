Макрон назвал премьер-министра Польши «антисемитом»

Президент Франции Эмануэль Макрон отреагировал на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который раскритиковал его за разговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал польского политика «ультраправым антисемитом», передает Sky News.

Между тем ранее глава правительства Польши сравнил телефонные разговоры Макрона и Путина с переговорами с Гитлером.

Также президент Франции в комментарии СМИ обвинил политика во вмешательстве в избирательную кампанию.

Стоит отметить, что завтра во Франции состоится первый тур президентских выборов. Главным оппонентом Макрона является представитель ультраправых, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Макрон уверен, что Моравецкий пытается помочь его конкурентке.