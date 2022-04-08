Урсула фон дер Ляйен: нет слов, чтобы описать весь ужас в Буче

«Народ Украины борется не только за собственные суверенитет и территориальную целостность, он воюет за европейские ценности, за то, чтобы демократия и гуманизм победили, чтобы право силы никогда не было сильнее верховенства права». Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Укринформ.

По ее словам, она накануне посетила Бучу и не может словами описать ужас, который видела.

«Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это террор против людей. И я испытываю столь большое восхищение нашими мужественными украинскими друзьями, которые борются против этого. Они воюют в нашей войне. Это наша борьба, которую они ведут сейчас. Потому что это не только Украина воюет за суверенитет и целостность. Они также воюют, чтобы дать ответ на вопрос, будет ли демократия сильнее, или будет доминировать автократия, или право силы сможет доминировать над верховенством права», – подчеркнула президент Еврокомиссии.