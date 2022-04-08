Глава Счетной палаты России прокомментировал слухи о своем отъезде

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что находится в Израиле, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», - написал Кудрин в своем Telegram-канале.