Киевский десант Бориса главная тема
Новость о том, что премьер-министр Великобритании находится в столице Украины, стала для всех большой неожиданностью. Обычно о визитах такого уровня всем становится известно сильно заранее, к ним ведется как тщательная дипломатическая подготовка, так и медийная. В этот раз о том, что Борис Джонсон в Киеве, стало известно только после публикации фотографии его встречи с Владимиром Зеленским.
И этот формат внезапного визита сам по себе красноречивее говорит о текущем моменте, чем даже содержание беседы двух лидеров. Тем более что о содержании как раз будет известно мало: в военных обстоятельствах наверняка основная часть разговора касалась вещей, не подлежащих широкой огласке.
Зеленский и Джонсон, каждый по-своему, весьма нестандартные политики, и особенно проявили эту нестандартность в крайне нестандартных условиях войны с Россией. Как отмечают многие, кто с восхищением, а кто с поджатыми губами, украинский президент нередко нарушает все дипломатические принципы и отказывается от принятых в международных отношениях реверансах, открыто упрекая своих партнеров в бездействии или в недостаточной поддержке. Ему многое прощается: он лидер страны, ведущей тяжелейшую войну, его прямота основывается на стремлении уменьшить страшную цену, которую украинский народ платит каждый день за свою независимость и свободу. Искренность президента служит этой цели лучше, чем так ценимое в политике умение прятать мысли за изысканно подобранными словами.
Борис Джонсон в отличие от Зеленского многоопытный политик и мастер хитрым образом выстроенных речей. Но он же славен и готовностью легко нарушать политические приличия, его милая несносность обычно очень хорошо рассчитана и является верным коньком, который не раз выручал Джонсона в самых сложных ситуациях. Склонность к политическому хулиганству роднит британского премьера с украинским президентом, выламывающимся из принятых лидерских стандартов.
С самого начала войны Великобритания стала играть одну из ключевых ролей в военной поддержке Украины. Это, конечно, обусловлено особой позицией, которую эта страна традиционно занимает в Европе.
Кроме того Британия является в Европе, опять-таки традиционно, самой доверенной страной Соединенных Штатов Америки, что также выделяет ее из общего ряда. Защита этой особости и привела к брекзиту, одним из главных промоутеров которого и являлся Борис Джонсон. Но и собственно лидерство премьера тут имеет немаловажное значение. У него складывались довольно проблемные отношения внутри страны и партии, а международный кризис дает возможность Джонсону продемонстрировать свои самые сильные качества.
Вот в таком очень специфическом качестве Борис Джонсон и объявился в Киеве, усилив и без того немалую особость внезапностью. Можно лишь гадать, какие вопросы премьер посчитал невозможным доверить телефону и предпринял внезапную вылазку в Украину, где помимо всего прочего не так и безопасно находиться. Навскидку можно предположить, что какая-то часть разговора касалась разворачивающейся на востоке Украины решающей битвы за Донбасс. Может, британской, а через нее и американской разведке есть что сообщить Зеленскому. Может, хочется верить, для российских войск готовится какой-то неприятный сюрприз. Как бы то ни было, после встречи и украинский, и британский лидеры выглядели очень довольными. На месте Путина любой бы сильно насторожился. Но кто сейчас хочет оказаться на месте Путина?