Новость о том, что премьер-министр Великобритании находится в столице Украины, стала для всех большой неожиданностью. Обычно о визитах такого уровня всем становится известно сильно заранее, к ним ведется как тщательная дипломатическая подготовка, так и медийная. В этот раз о том, что Борис Джонсон в Киеве, стало известно только после публикации фотографии его встречи с Владимиром Зеленским.

И этот формат внезапного визита сам по себе красноречивее говорит о текущем моменте, чем даже содержание беседы двух лидеров. Тем более что о содержании как раз будет известно мало: в военных обстоятельствах наверняка основная часть разговора касалась вещей, не подлежащих широкой огласке.

Зеленский и Джонсон, каждый по-своему, весьма нестандартные политики, и особенно проявили эту нестандартность в крайне нестандартных условиях войны с Россией. Как отмечают многие, кто с восхищением, а кто с поджатыми губами, украинский президент нередко нарушает все дипломатические принципы и отказывается от принятых в международных отношениях реверансах, открыто упрекая своих партнеров в бездействии или в недостаточной поддержке. Ему многое прощается: он лидер страны, ведущей тяжелейшую войну, его прямота основывается на стремлении уменьшить страшную цену, которую украинский народ платит каждый день за свою независимость и свободу. Искренность президента служит этой цели лучше, чем так ценимое в политике умение прятать мысли за изысканно подобранными словами.

Борис Джонсон в отличие от Зеленского многоопытный политик и мастер хитрым образом выстроенных речей. Но он же славен и готовностью легко нарушать политические приличия, его милая несносность обычно очень хорошо рассчитана и является верным коньком, который не раз выручал Джонсона в самых сложных ситуациях. Склонность к политическому хулиганству роднит британского премьера с украинским президентом, выламывающимся из принятых лидерских стандартов.