Джонсон представил Зеленскому новый пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев представил новый пакет финансовой и военной помощи. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня я встречался со своим другом президентом Зеленским в Киеве в знак непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против России», - говорится в сообщении.

Он отметил, что Великобритания поставит в Украину 120 единиц техники и противотанковые комплексы, а также кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.