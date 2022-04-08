Чехия хочет отказаться от российских нефти и газа в течение 5 лет

Отмечается, что страна удовлетворяет свои потребности в газе почти полностью путем прямых или косвенных поставок из России, а также получает примерно половину своего импорта нефти из России.

«Чешская Республика должна сократить свою зависимость от российских энергоресурсов в течение пяти лет». Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Reuters.

По словам главы чешского правительства, энергетический сектор страны должен измениться полностью.

«Наша зависимость от ископаемого топлива из России, которой годами пренебрегали, является одним из самых больших рисков для нашей страны. Нашей целью должно быть полностью выйти из этой российской энергетической петли в течение следующих пяти лет», - сказал Фиала.

Он добавил, что его правительство должно подготовить этот «пятилетний проект» в течение ближайших недель.