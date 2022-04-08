Спикер Госдумы призвал Борреля подать в отставку

«Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления о том, что украинский кризис будет разрешен победой на поле боя», - написал в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, таким выступлением Боррель публично пожелал продолжения военных действий.

«Его долг - искать решение проблемы дипломатическим путем. Хотя всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине», - сказал спикер Госдумы.

Напомним, что Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».