Разведка США: Россия может вмешаться в следующие выборы американского президента

Разведка США считает, что Россия может воспринять поддержку Вашингтона Украине в войне как прямое оскорбление. Это даст главе Кремля стимул вмешаться в следующие американские выборы. Об этом говорится в материале известного американского издания The Guardian.

Издание отмечает, что по оценкам представителей американской разведки Москва может использовать поддержку администрации президента США Джо Байдена Украины в качестве предлога для проведения новой кампании по вмешательству в американскую политику.

«Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвигать и какие методы она может использовать», - говорится в статье.

Оценка ситуации, считает The Guardian, исходит из того, что избирательная система США находится под давлением. Американская общественность по-прежнему разделена из-за последних президентских выборов и последовавшего за ними штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.