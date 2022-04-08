Украина и Россия обменялись пленными

«Украина и Россия провели третий обмен пленными с начала полномасштабных военных действий. Сегодня домой возвращаются еще 26 украинцев». Об этом написала в своем Telegram министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

По ее словам, обмен пленными прошел по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

«Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина - офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей», - написала она.