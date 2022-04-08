Зеленский призвал Европу брать пример с Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны следовать примеру Великобритании и усиливать давление на Россию, в частности ввести эмбарго на российские энергоносители и увеличить поставки оружия Украине. Об этом он заявил во время совместного заявления с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, сообщает Укринформ.
«Мы должны еще больше давить на Российскую Федерацию, давить действенной помощью народу Украины именно в защите от России, давить санкциями мощно. Я выражаю благодарность Великобритании, которая продлевает эти мощные санкции, постоянно наращивая пакеты. И так же мощно помогает Украине, усиливая нашу оборонительную способность. Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Пора ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить предоставление нам всего оружия», - сказал Зеленский.
Он также заявил, что они вместе с главой британского правительства считают, что необходимо и дальше усиливать антивоенную коалицию.
Глава государства поблагодарил Джонсона за нынешний визит в «чрезвычайно напряженное, опасное, сложное» для Украины время.
«Народ Украины ценит поддержку Великобритании на нашем пути к миру», - сказал Владимир Зеленский.