Зеленский призвал Европу брать пример с Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны следовать примеру Великобритании и усиливать давление на Россию, в частности ввести эмбарго на российские энергоносители и увеличить поставки оружия Украине. Об этом он заявил во время совместного заявления с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы должны еще больше давить на Российскую Федерацию, давить действенной помощью народу Украины именно в защите от России, давить санкциями мощно. Я выражаю благодарность Великобритании, которая продлевает эти мощные санкции, постоянно наращивая пакеты. И так же мощно помогает Украине, усиливая нашу оборонительную способность. Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Пора ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить предоставление нам всего оружия», - сказал Зеленский.