Китай наращивает ядерный потенциал из-за возможной угрозы из США

9 апреля 2022, 23:26

Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы, исходящей от США. Пекин рассматривает усиление ядерного потенциала как способ удержать Вашингтон от прямого вовлечения в потенциальный конфликт из-за Тайваня, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, китайские ядерные усилия начались задолго до войны в Украине, но осторожность США в отношении прямого участия в войне в этой стране, вероятно, усилила решение Пекина сделать больший акцент на разработке ядерного оружия в качестве средства сдерживания. Среди последних событий, по словам аналитиков, изучающих спутниковые снимки местности, в этом году ускорилась работа над более чем 100 предполагаемыми ракетными шахтами в отдаленном западном регионе Китая, которые могут быть использованы для размещения ракет с ядерными боеголовками, способных достичь США.

Американские лидеры заявили, что мысли, стоящие за ядерным продвижением Китая, неясны. Независимые аналитики по вопросам безопасности, изучающие распространение ядерного оружия, говорят, что они также находятся в неведении относительно того, что движет Пекином, после того как обмен мнениями между китайскими чиновниками и аналитиками в последние несколько лет практически иссяк. По словам людей, близких к китайскому руководству, повышенное внимание Китая к ядерному оружию также вызвано опасениями, что Вашингтон может попытаться свергнуть коммунистическое правительство Пекина после крутого поворота в политике США в отношении Китая при администрациях Трампа и Байдена.