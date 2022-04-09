Представитель Эрдогана раскритиковал ООН за неэффективность
«Турция продолжает вносить свой вклад в мир и стабильность на международной арене, прилагая усилия для снижения уровня насилия в зонах конфликта». Об этом заявил начальник Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун.
Он особо выделил мирные инициативы Турции по прекращению огня в Украине.
«Реджеп Тайип Эрдоган продолжает тесный диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. С конца февраля и до сих пор Эрдоган неоднократно говорил по телефону с лидерами обеих стран», - сказал он.
Алтун также заявил, что происходящее в Украине еще раз показывает несправедливость существующего миропорядка.
«Нынешняя мировая система, сформировавшаяся после Второй мировой войны, не раз доказывала свою неэффективность. Вместо того, чтобы решать проблемы в рамках верховенства закона, ООН только задерживает процессы. Работа организации стоит на месте, так как один из участников войны является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Совбез поддерживает интересы пяти держав, а не государства, права которого нарушены», - отметил Алтун.
Как считает представитель администрации президента, по плану Анкары в Совете Безопасности ООН должны быть представлены не пять, а 20 государств.