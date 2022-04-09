Представитель Эрдогана раскритиковал ООН за неэффективность

«Турция продолжает вносить свой вклад в мир и стабильность на международной арене, прилагая усилия для снижения уровня насилия в зонах конфликта». Об этом заявил начальник Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

Он особо выделил мирные инициативы Турции по прекращению огня в Украине.

«Реджеп Тайип Эрдоган продолжает тесный диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. С конца февраля и до сих пор Эрдоган неоднократно говорил по телефону с лидерами обеих стран», - сказал он.