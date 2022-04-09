Зеленский: Джонсон уже вписал свое имя в историю

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своим лидерством в помощи Украине уже вписал себя в историю. Об этом он сказал в ходе своего традиционного видеообращения.

«Для меня было большой честью от вашего имени, от имени всех украинцев, приветствовать в нашей столице, на Банковой, искреннего друга Украины – премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Его визит в наше государство демонстрирует максимально наглядно – свободе нет препятствий. Для лидерства нет помех. Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты поддерживать ли Украину.

Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также лидерство в санкционной политике – навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это – и Борису, и Британии», - сказал Зеленский.