И Сербия будет покупать Байрактары

«Во вторник или в среду вы все увидите новую гордость сербской армии. Все узнают, что сербская армия во много раз сильнее по отношению к тем, кто пытается подвергнуть наши страну опасности». Об этом в ходе выступления перед армией заявил президент Сербии Александр Вучич.

Глава сербского государства отметил, что к июню следующего года Белград закупит новые очки нового видения из Франции.

«Я также попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продать нам беспилотники Bayraktar. Мы надеемся, что получим их», - сказал Вучич.