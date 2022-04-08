Зеленский: мишенью России является весь европейский проект

«Россия не имела целью ограничиться только одной Украиной. Только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект – вот мишень для России». Об этом в ходе своего обращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что задача антивоенной коалиции сейчас вполне понятна – скорее закончить эту войну, освободить украинскую землю и обеспечить безопасность Украине, а значит и безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы.

«Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру. Это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее возобновить мир и безопасность. Чтобы как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы. Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем», - подчеркнул Зеленский.