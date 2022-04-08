Очередной теракт в Израиле, неизвестные открыли стрельбу в кафе

Сегодня в городе Рахат неизвестный зашел в кафе и начал стрелять по посетителям, передает Mignews.

Израильская полиция арестовала четырех подозреваемых в причастности к стрельбе. Позже стало известно, что в результате инцидента пять человек получили ранения.

Двое из доставленных в больницу «Сорока» пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что кафе обстреляли из автоматического оружия. Это уже пятый теракт в Израиле за последние недели.