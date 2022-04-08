Подоляк о встрече Зеленского и Путина: для этого Украина должна одержать громкие победы

«Перед переговорами Владимира Зеленского и Владимира Путина Украина должна одержать пару громких побед. Это поможет Кремлю избавиться от имперских иллюзий, а Украине - диктовать свои требования». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина строит сегодня график того, как живет мир.

«Если бы просто говорить, что через неделю мы встретимся на уровне президентов или через две недели. Нет, это будет не так происходить. Будет происходить следующим образом. Украина готова к большим сражениям», - цитирует Подоляка РБК-Украина.

По его словам, Украина будет делать все, чтобы получить некоторые очень мощные гарантии безопасности. И президент пойдет на переговоры, когда будет иметь абсолютно четкие позиции для этого.