ООН: на востоке Украины усиливаются бои

ООН опубликовала свою карту боевых действий в Украине. На ней видно в том числе количество переселенцев, которые переехали в более безопасные регионы или выехали из страны.

«Восток Украины остается эпицентром продолжающегося военного наступления, при этом столкновения в Донецкой, Харьковской и Луганской областях усиливаются и приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения», - отмечается в комментарии к карте.

По данным ООН, с началом военных действий Украину покинули 4,44 миллиона человек, из которых 2,57 миллиона пересекли границу с Польшей.