Генштаб Украины: российские военные готовят новые провокации

«Российские военные сосредоточили усилия в направлении Мариуполя и Изюма. Сейчас высока вероятность диверсий в этих городах». Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

Отмечается, что диверсии будут нацелены на объекты транспортной инфраструктуры Мариуполя и Изюма.

«Основные усилия россиян сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры», - пишет пресс-служба Генштаба.