Великобритания будет участвовать в восстановлении Киева и Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области, передает УНИАН.
«Борис Джонсон был сегодня очень конкретен и в ответах на мои вопросы. Впрочем, как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», - сказал Зеленский.