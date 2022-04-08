Глава украинской делегации о переговорах с Россией: позиций для сближения не так много

«Каждая из сторон настаивает на своем, а позиций для сближения не так много. Я бы сказал немного вообще. Но все зависит от ситуации на фронте. Если у нас будет тактическое преимущество, тогда мы будем настаивать больше на нашей повестке, а они будут вынуждены соглашаться». Об этом в интервью Dnepr TV заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

Политик отметил, что красные линии Украины – территориальный вопрос.

«Никакие территории мы не будем отдавать и ничего не будем признавать», – сказал Арахамия, имея в виду Крым и Донбасс.