Берлускони разочаровался в Путине

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками своей партии «Вперед, Италия», сказал, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине из-за военных действий на территории Украины.

«Мы столкнулись с беспрецедентной войной в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Война в Украине привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром», - сказал Берлускони.

Также он заявил, что в городе Буча Киевской области «были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность».