Зеленский вновь призвал мировое сообщество перестать покупать нефть у России

«У Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать, следует действовать немедленно. Надо действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие». Об этом в ходе своего обращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Зеленский сказал, что в рамках кампании «Stand Up for Ukraine» удалось собрать более 10 миллиардов долларов на восстановление страны.