Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 00:56

Такое ощущение, что санкционная стратегия Запада и российская экономика живут каждая своей жизнью, не пересекаясь. С одной стороны, США и Евросоюз вводят все новые запретительные меры, абсолютно убийственные по своей сути и размаху. А в России, находящейся в шаге от суверенного дефолта, рубль крепнет, Центробанк снижает ключевую ставку, а магазины по-прежнему ломятся от товаров. Но велика вероятность, что рано или поздно эта грандиозная, рассчитанная на обывателя иллюзия сменится отрезвляющей истиной.

В пятницу, 8 апреля, Совет Евросоюза утвердил пятый пакет антироссийских санкций. Они включают эмбарго на импорт угля (с августа 2022 года, оценивается в €8 млрд в год); ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с военной операцией в Украине; запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, а также древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков (оценивается в €10 млрд и €5,5 млрд соответственно); заморозка активов и запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками (какими, не указано), на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора; запрет на заход российских судов в порты ЕС и на работу автотранспортных компаний. И в тот же день Банк России внепланово снизил до 17% годовых ключевую ставку, которая с конца февраля находилась на абсолютном максимуме в 20%. Свое решение регулятор объяснил так: «риски для финансовой стабильности перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты». Между тем 8 апреля цена доллара на Мосбирже опустилась ниже 72 рублей впервые с 16 ноября 2021 года, а евро – ниже 78 рублей впервые с июня 2020-го. Что ж, впечатляет, особенно если вспомнить, что 10 марта, на пике рыночного ажиотажа и паники, доллар стоил 121,5 рубля, евро – 132,4. Но можно ли считать это свидетельством устойчивости российской экономики к международным санкциям? Присмотревшись к ситуации, мы получаем отрицательный ответ. Людям не нужна иностранная валюта Безусловно, немалую (если не решающую) роль в укреплении рубля сыграли введенные Центробанком в первые дни «спецоперации» жесткие ограничения на российских рынках - валютном и фондовом. В частности, банкам запретили продавать наличную валюту гражданам, а последним - снимать с валютных счетов более $10 тысяч до 9 сентября 2022 года. Экспортеров обязали реализовывать большую часть валютной выручки за рубли, а нерезидентов – не продавать российские активы. Кроме того, в ситуации, когда крупнейшие банки страны находятся под блокирующими санкциями (6 апреля в американский список SDN, specially designated nationals, попали Сбербанк и Альфа-банк) технически вывести деньги из России практически невозможно. Все SWIFT-переводы отклоняются банками-корреспондентами.

Все это создало для доллара некую искусственную, сконструированную реальность, которая лишает курс рыночного статуса. На торгах иностранную валюту никто не покупает, поскольку сделать с ней ничего нельзя, кроме как держать в безналичном виде на случай «а если вдруг что». Валютные счета могут быть разблокированы 9 сентября, а могут и не быть. Приобретать доллары и евро в инвестиционных целях или для защиты от инфляции сейчас глупо: никто не может поручиться, что в процессе дальнейшей «девалютизации» их не отменят окончательно. Фактически иностранные деньги (причем строго в наличном виде) сейчас понадобятся лишь тем, кто готовится покинуть Россию. А таковых становится все меньше. Подтверждением эффективности санкционной политики служит хотя бы следующий факт. По данным платформы для отслеживания цепочек поставок FourKites, в период с конца февраля по начало апреля импорт в РФ сократился на 62% по всем видам грузовых перевозок. А после принятия Брюсселем пятого пакета санкций, который сделает невозможным перемещение по Европе российского грузового автотранспорта, поставки упадут еще сильнее. Кроме того, десятки мировых брендов приостанавливают деятельность в стране от греха подальше, не дожидаясь, когда их продукция попадет в список запрещенных к продаже в Россию товаров. По оценке компании Knight Frank, если они в обозримом будущем не вернутся, обороты непродовольственного ритейла обрушатся на 70%. «Реальная экономика в некотором смысле является зеркальным отражением финансовых процессов: она лишь не первый взгляд выглядит здоровой и устойчивой, - пишет The Economist. – Только с начала марта потребительские цены в России выросли на 5%. Санкции и ослабление рубля сделали импорт более дорогим, а подчас и недоступным для производителей, многие иностранные компании свернули свой бизнес». При этом британское издание признает, что Западу не удалось отправить российскую экономику в летальный нокаут, хотя такая цель ставилась изначально. Несмотря на огромное количество введенных против нее запретительных мер, страна по-прежнему продает за границу нефти на $10 млрд в месяц, что эквивалентно четверти ее довоенного экспорта. Доходы от продажи природного газа и других энергоносителей продолжают поступать, оставаясь ценным источником иностранной валюты, на которую Москва может покупать потребительские товары и запчасти в нейтральных и дружественных государствах. «Многие крупные промышленные предприятия, начинавшие свою деятельность еще в советское время, привыкли обходиться без импорта, - констатирует The Economist. – Если какая-то экономика и способна выстоять в условиях тотальной изоляции, то только российская. Впрочем, непонятно, что будет происходить с наиболее ее уязвимыми сегментами - с авиационным сектором, с автопромом, которые полностью зависят от иностранных комплектующих и сервисного обслуживания». Угроза дефолта в начале мая Возвращаясь к теме российской национальной валюты, заметим: потенциал ее укрепления априори меньше, чем ослабления. По словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, доллар за 50 рублей невозможен, поскольку это будет означать полную потерю конкурентоспособности отечественной промышленности и товаров по сравнению с продукцией других стран.