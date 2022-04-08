Украина заявила о нормализации уровня радиации на Чернобыльской АЭС

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о постепенном восстановлении регулирующего контроля на Чернобыльской атомной электростанции, передает «Ъ».

«Радиационный фон находится в пределах нормы, установленной для этого объекта, однако восстановить работу радиационных и других датчиков пока не удалось», - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил о необходимости визита экспертов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности и гарантиям на площадку. Он сообщил, что агентство отправит миссию на Украину в ближайшие недели.