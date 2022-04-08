Они отказываются выполнять приказ и ехать в Украину, за что, по словам адвокатов, их увольняют, оказывают на них давление и угрожают им уголовными делами.

Растет число российских военнослужащих, которые не хотят участвовать в войне в Украине. Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал «Настоящему времени», что за помощью к ним уже обратились военнослужащие и росгвардейцы из 17 российских городов.

Последним громким случаем отказа стал тот, который произошел в Псковской области. Там, по данным издания "Псковская губерния", 6 апреля тех, кто отказались ехать на войну в Украине, было около 60 человек, а 7 апреля число "отказников" выросло уже до 100 человек. Часть этих военных уже успела побывать на территории Украины, а остальные принимают решение не ехать, узнав об опыте своих сослуживцев.

"Большая группа десантников находилась на территории Украины в начале войны. Насколько нам известно, они вошли туда с территории Республики Беларусь, и по ряду причин они были выведены обратно на территорию Беларуси, в том числе из-за того, что у них закончилась провизия, – рассказывает Денис Камалягин, главный редактор "Псковской губернии". – Впоследствии они вернулись в Псков. Я так понимаю, у них не возникло желания во второй раз ехать в эту командировку, так как изначальная информация была об учениях плюс были проблемы с продовольствием и горюче-смазочными материалами"

Аналогичная Пскову ситуация сложилась в Хакасии: там журналист Михаил Афанасьев узнал, что 11 бойцов местного ОМОНа отказались продолжать участвовать в войне с Украиной, уже находясь в командировке. По его данным, это случилось после того, как их колонну разбили вооруженные силы Украины в Киевской области.