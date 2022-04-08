НАТО развертывает войска на восточных границах России

«НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах в связи с растущей военной активностью России». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Sunday Telegraph.

По его словам, НАТО находится на пути фундаментальной трансформации, которая происходит в результате военных действий на территории Украины.

Столтенберг также указал, что на восточном фланге НАТО уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти.