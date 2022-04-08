Зеленский: несмотря на все ужасы, нужно сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на все ужасы, которые происходят в стране, необходимо садиться за стол переговоров с Кремлем.

«Никто не хочет вести переговоры с человеком или людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И как мужчина, как отец, я это прекрасно понимаю», - сказал Зеленский в интервью Associated Press.

Президент Украины признал, что он должен быть реалистом в отношении перспектив быстрого урегулирования, учитывая, что переговоры до сих пор ограничивались встречами на низком уровне.

«Мы не хотим упускать возможность, если она у нас есть, для дипломатического решения», - добавил глава украинского государства.