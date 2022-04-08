46-й день войны в Украине: что происходит на фронтах

"Противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также... предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении", - отмечается в сводке.

Российские войска безуспешно пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины под Изюмом в Харьковской области, штурмуют Маируполь, в Херсонской области усиливают агитацию, а в Луганской области - проводят мобилизацию. Об этом говорится в утренней сводке украинского Генштаба 10 апреля.

Далее говорится, что россияне продолжают частичную блокировку Харькова, обстреливают город с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов, перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении, штурмуют Мариуполь, наносят авиационные удары, пытаются захватить центральную часть города.

Генштаб Украины отмечает неудачную попытку россиян установить контроль над населенным пунктом Александровка, в ходе которой они потеряли до ротной тактической группы личного состава и техники.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области россияне продолжают обыски жилищ гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, участниках АТО/ООС, отмечается в сводке Генштаба Украины.

В городе Новая Каховка россияне используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские военные отбили восемь атак россиян, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника. Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.