Борис Джонсон тайно добрался из Польши в Киев

Как уже сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Визит британского премьера ранее не анонсировался. В Киеве у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня стали известны некоторые детали прибытия Джонсона в Киев. Как пишет УНИАН, оказалось, Борис Джонсон добрался из Польши в Киев на поезде. Отмечается, что "Украинские железные дороги" доставили Джонсона до Киева незамеченным. Премьер-министр Великобритании поблагодарил украинских железнодорожников, назвав их "железными людьми".