Россия ударила по Днепропетровской области: есть разрушения

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области. Разрушен инфраструктурный объект, есть пострадавший, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской военной администрации Валентина Резниченко в Telegram.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отметил Резниченко.

По его словам, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Кроме того, в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание.