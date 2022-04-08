Украина вводит полное торговое эмбарго против России
Украина ввела полное торговое эмбарго против РФ. Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
"Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – отметил он.
Мельничук также сообщил, что решением Кабинета министров Украины создается рабочая группа, которая будет координировать вопросы защиты прав и свобод украинских беженцев.