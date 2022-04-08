Британская разведка: России не хватает военных, вербует солдат в Приднестровье
Россия пытается вербовать солдат в Приднестровье, сообщает британская разведка в своем Twitter.
Кроме того, в ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года, утверждает британское Минобороны.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2022
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