Британская разведка: России не хватает военных, вербует солдат в Приднестровье

Россия пытается вербовать солдат в Приднестровье, сообщает британская разведка в своем Twitter.

Кроме того, в ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года, утверждает британское Минобороны.