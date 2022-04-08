Руководитель украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин вместе со специалистами замерили уровень радиации на одном из участков Рыжего леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где российские военные рыли траншеи и пытались строить фортификационные сооружения. Об этом пишет Русская служба BBC.

Отмечается, что гамма-фон в местах замера составлял 3,2 – 4 микрозиверт в час, это в 10-15 раз превышает норму. "Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, которое человек может получить с поверхности почвы (бета-загрязнения), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы", - говорится в заявлении компании.

«Энергоатом» также сообщил, что на глубине 40-80 см на этом участке леса закопаны фрагменты ядерного топлива, облученной графитовой кладки. Они могут быть источником альфа-излучения - при попадании в организм такие фрагменты в десятки раз опаснее, чем влияние гамма- и бета-излучения. Траншеи, которые копали российские военные, уходят и глубже этих 40-80 см.

Всех российских военных, которые больше месяца находились в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь разной степени тяжести, утверждают представители украинского «Энергоатома».

Российские военные заняли Чернобыльскую АЭС в первый день вторжения - 24 февраля. 30 марта Минобороны России заявило о «плановой перегруппировке» войск, а 1 апреля «Энергоатом» сообщил, что российские военные покинули АЭС, напоминает BBC. Зона непосредственно за Чернобыльской АЭС называется Рыжим лесом, это один из самых зараженных участков на Земле. Именно этот участок принял на себя основной поток радиации при взрыве в 1986 году, и деревья, преимущественно сосны, мгновенно погибли, а хвоя порыжела. Как показали снимки, сделанные с украинских беспилотников, российские солдаты копали там траншеи и даже некоторое время жили в этом лесу, не подозревая о радиоактивной опасности.