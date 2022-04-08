Офис Зеленского: Россия начала наступление на Донбасс

В Донбассе уже начался первый этап наступления российских войск, ожидается прибытие подкрепления для второго этапа, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 БТГ (батальонно-тактических групп), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера, у нас – от Киева, Чернигова и Сум", — передает УНИАН слова Арестовича.

По словам советника, подкрепление с Дальнего Востока пока не добралось к позициям для наступления. А войска, выведенные с севера, еще не готовы к наступлению.