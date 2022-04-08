Делегация Израиля в Агдаме

Накануне Агдам посетили представители израильской компании Symba Group. Об этом сообщается на странице Карабахского экономического района в Twitter.

Гости ознакомились с Джума мечетью, комплексом "Имарет", памятниками, разрушенными армянами в период оккупации, их проинформировали о проводимых в Агдаме восстановительных работах.