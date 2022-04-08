Делегация Израиля в Агдаме
Накануне Агдам посетили представители израильской компании Symba Group. Об этом сообщается на странице Карабахского экономического района в Twitter.
Гости ознакомились с Джума мечетью, комплексом "Имарет", памятниками, разрушенными армянами в период оккупации, их проинформировали о проводимых в Агдаме восстановительных работах.
Сегодня представители Symba Group (Израиль) посетили #Агдам. Гости ознакомились с Джума-мечетью, комплексом #Имарат, результатами армянского #вандализма, были проинформированы о *проводимых в городе* восстановительных работах. https://t.co/mNboC4g5hb— Karabakh Economic Region - Qarabağ İqtisadi Rayonu (@karabakh_er) April 9, 2022